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Menajer Yaşar Gaga yaşam mücadelesi veriyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 15:46 | Son Güncelleme

Sezen Aksu'nun menajeri Yaşar Gaga 29 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Menajer Yaşar Gaga yaşam mücadelesi veriyor

Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Yaşar Gaga, 29 gündür Çapa Tıp Fakültesi'nde çoklu organ yetmezliğinden dolayı yoğum bakımda tutuluyor.

yaşar gaga

YAŞAR GAGA KİMDİR?

Yaşar Gaga uzun bir dönem Sezen Aksu'nun vokalistliğini üstlendi.
Bir ara Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışmada jürilik de yapan Yaşar Gaga özellikle Sezen Aksu'nun seslendirdiği Bile Bile isimli şarkı ile tanındı. 1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar isimli albümde Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını bir araya getirdi.

Alakasız Şarkılar albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi

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yaşar gaga yoğun bakım

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