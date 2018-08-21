Menajeri açıkladı: Adem Ljajic için Beşiktaş'ın teklifi cazip değildi!

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ismi anılan Adem Ljajic için menajerinden açıklama geldi.

Torino'daki geleceği ile ilgili söylentiler bulunan oyuncusu için konuşan Fali Ramadani, 26 yaşındaki futbolcunun en azından Ocak ayına kadar takımda kalacağını söyledi.

Ramadani, "Şu anda bir değişiklik görünmüyor. Beşiktaş'tan gelen teklif oyuncu ve kulüp için ekonomik olarak cazip değil." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ: KİRALIK

Öte yandan İtalyan basınında Beşiktaş'ın yaptığı teklif ile ilgili detaylar paylaşıldı. Siyah-beyazlıların Torino'ya sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunduğu ve 10 milyon euroluk da satın alma opsiyonu belirlemek istediği kaydedildi. Torino'nun ise 15 milyon euro seviyesinde bir teklif beklediği ifade edildi.

F.BAHÇE DE DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Takvim Gazetesi, Giuliano'nun satışının ardından Fenerbahçe'nin de Ljajic'in peşinde düştüğünü ve Torino'nun ancak 'kesin satın alma' şartının anlaşmada yer alması halinde bu transfere sıcak bakabileceğini ilettiğini kaydetti.

(Sporx)



