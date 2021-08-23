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Menajeri açıkladı! "Morutan Galatasaray'a gelmek istiyor"

23.08.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’da transfer listesinin en tepesine yazılan isimlerden biri olan Olimpiu Morutan’ın menajeri flaş bir açıklama yaptı.

Menajeri açıkladı! "Morutan Galatasaray'a gelmek istiyor"

Galatasaray ’da transfer listesinin en tepesine yazılan isimlerden biri olan Olimpiu Morutan’ın menajeri flaş bir açıklama yaptı.

Ajansspor’a konuşan Florin Vulturar, ‘Oyuncu Galatasaray’a gelmek istiyor mu?’ sorusuna, “Evet ben de futbolcu da Galatasaray’a gelmek istiyoruz. Galatasaray büyük kulüp ve inanılmaz taraftarı var. Ancak transfer konusu iki kulüp başkanın arasında” cevabını verdi.

Daha önce kulüp başkanı Becali oyuncuyu 10 milyon Euro'dan aşağı satmak istemiyoruz derken kısa süre önce '3 milyon Euro'luk teklif gelse satarız" açıklaması yapmıştı...


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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