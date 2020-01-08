SPOR
  4. Menajeri açıkladı! Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'de oynamak istiyor...

Menajeri açıkladı! Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'de oynamak istiyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.01.2020 08:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico, oyuncusunun İstanbul'u çok beğendiğini ve sarı lacivertli takımda oynamayı çok istediğini söyledi.

Menajeri açıkladı! Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'de oynamak istiyor...

Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Di Domenico, İsviçreli futbolcunun geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'a geldiğini ve şehri inanılmaz beğenerek burada yaşamayı arzu ettiğini kendisine ilettiğini söyledi.

İstanbul için 'dünyadaki en güzel şehirlerden birisi' yorumunu yapan oyuncusu Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğünü de ifade eden Domenico, "Oyuncum, Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor" dedi.

Transferin önünde Milan'dan kaynaklanmayan bazı engellerin olduğunun da altı çizen menajer, Ali Koç'un istemesi durumunda bu pürüzlerin giderilebileceğine dikkat çekti.

Di Domenico ayrıca, Ricardo Rodriguez'in Ali Koç için "Dünya üzerinde çok büyük bir öneme sahip başkan ve iş insanı" dediğini de aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an! 3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!
Ayew: "Fenerbahçe'ye dönüyorum"Ayew: "Fenerbahçe'ye dönüyorum"
Fenerbahçe stoper transferini bitirdiFenerbahçe stoper transferini bitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ricardo Rodriguez Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig milan İtalya serie a

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

G.Saray 3. transferini de bitirdi!

G.Saray 3. transferini de bitirdi!

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Cimbom'dan transfer bombası! Eski Fenerli...

Cimbom'dan transfer bombası! Eski Fenerli...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Koç'tan Yanal-Emre kavgası açıklaması

Ali Koç'tan Yanal-Emre kavgası açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Menajeri açıkladı! Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'de oynamak istiyor...

Ricardo Rodriguez'in menajerinden Fenerbahçe itirafı!

Andre Ayew'in Instagram hesabı hacklendi: "Fenerbahçe'ye dönüyorum"

Ayew: "Fenerbahçe'ye dönüyorum"

Fenerbahçe Simon Falette transferini bitirdi

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılıyor iddiası

F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası!

Roma, Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov ile sözleşme uzattı

F.Bahçe'ye transferde kötü haber

Ozan Tufan: 29. şampiyonluğa inanıyoruz

''29. şampiyonluğa inanıyoruz''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.