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Menajeri, Beşiktaş'ın Facundo Ferreyra'yı istediğini söyledi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Facundo Ferreyra'nın menajeri, oyuncunu Beşiktaş'ın da istediğini ancak Sporting'e yakın olduğunu söyledi.

Menajeri, Beşiktaş'ın Facundo Ferreyra'yı istediğini söyledi!

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin peşine düştüğü Facundo Ferreyra için menajeri Manuel Pires'ten Beşiktaş açıklaması geldi.

27 yaşındaki golcünün menajeri, oyuncunun Sporting'e yakın olduğunu belirtirken; "Şu anda transfer için Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş ile Sporting istekli. Sporting transfere yakın. Pazartesi günü Facundo Lizbon'da olabilir" dedi.

Bu sezon Shakhtar Donetsk ile toplam 42 maça çıkan Ferreyra, 30 gol atarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Facundo Ferreyra

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