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Menajeri Joyce Moreno'dan flaş açıklama: Mata Türkiye'ye gelmez

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.02.2019 08:36 | Son Güncelleme

Adı Fenerbahçe ile anılan İspanyol yıldız Juan Mata hakkında açıklama geldi.

Menajeri Joyce Moreno'dan flaş açıklama: Mata Türkiye'ye gelmez

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için şimdiden kolları sıvayan ve yurtdışı temasları için Comolli’ye tam yetki verdiği söylenen Ali Koç’un Juan Mata ve Giroud gibi dünya yıldızlarına ‘çubukluyu’ giydireceği iddia edilirken, her iki futbolcunun Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı yazılmıştı.

"DAHA ÇOK GENÇ VE TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Juan Mata için imza parası ve hatrı sayılı bir maaşı gözden çıkardığı yazılan Fenerbahçe’ye oyuncunun menajerlik şirketi olan JM10 Sports temsilcilerinden Joyce Moreno’dan kötü haber geldi. Mata’nın kesin olarak Manchester United’dan ayrılacağını belirten Moreno, yıldız futbolcunun geleceği hakkında ‘O, Türkiye’yi düşünmüyor, daha 30 yaşında ve parayı ikinci plana atan bir oyuncu. Gerçekten böyle bir derdi olsa Çin’e giderdi. Yaşı henüz genç olduğu için Avrupa’nın birçok dev kulübüyle temas halindeler, fakat onun kalbinden ne geçiyor bilemiyoruz. Mata’nın kariyerini babası Juan Manuel Mata Rodriguez yönlendiriyor. Bana göre Mata, Türkiye’ye gelmez’ açıklamalarında bulundu. (AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Juan Mata Manchester United Premier Lig Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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