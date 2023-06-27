Menajeri korkuttu, Torreira rahatlattı! Bentancur'un açıklamasından sonra yaptığı paylaşım Galatasaraylıları sevindirdi...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Sarı - kırmızılıların Arsenal'den transfer ettiği gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Lucas Torreira için ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Birçok kulübün radarında yer alan Lucas Torreira, özellikle İtalyan takımlarının yoğun takibi altındaydı.

"ŞARTLAR UYGUN OLURSA LAZIO'YA GİDEBİLİR"

Yıldız ismin menajeri Pablo Bentancur, Ayhan Şensoy'a yaptığı açıklamada "Lucas Torreira Galatasaray'da mutlu. Ancak her zaman İtalya Ligi'ne ilgi duymuştur. Şartlar uygun olursa Lazio'ya gidebilir." ifadelerini kullandı.

"LAZIO'NUN TEKLİFİ 12 MİLYON EURO"

Bentancur, "Cuma günü Galatasaray yönetimiyle görüşeceğim. Lazio'nun teklifi 12 Milyon Euro. Torreira satılık değil ama İtalya'dan iki önemli kulüp ilgileniyor." dedi.

TORREIRA'DAN PAYLAŞIM

Uruguaylı yıldız, tatilini tamamlamasının ardından Türkiye'ye geri döndü. İstanbul'dan bir paylaşım yapan Torreira, "Karınca eve döndü" ifadelerini kullandı ve sarı - kırmızı kalp emojisi koydu.

Torreira'nın bu paylaşımı, menajerinin açıklaması sonrasında taraftarların yüreğine su serpti.



