Menajerimi Ara'da Melisa Şenolsun ve Edis karşı karşıya geliyor! Menajerimi Ara 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Menajerlerin karmaşık dünyalarının içyüzünün, oyuncularla olan ilişkilerinin ve sektöre hakim olan rekabetin yansıtıldığı Menajerimi Ara'nın 4. bölümüne Melisa Şenolsun ve Edis’in komik anları damga vuracak. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara'nın 15 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümümden ilk fragman yayınlandı.

MENAJERİMİ ARA 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İkiliyi bir dizi setinde anlaşamayan iki oyuncu olarak izleyeceğimiz yeni bölümde menajerleri Feris (Canan Ergüder) ve Çınar (Fatih Artman) ikilinin arasını düzeltmek için büyük çaba gösterirken, Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış (Deniz Can Aktaş) cephesinde yine sular durulmayacak. Barış’ın verdiği sözü tutamaması ve Dicle’nin ona ihtiyacı varken yanında olmaması Dicle’yi büyük hayal kırıklığına uğratacak. Edis ve Gülşen’in birlikte seslendirdiği yeni şarkısı ‘Nirvana’nın kullanıldığı yeni tanıtımın en dikkat çeken sahnelerinden biri de Feris’in Kıraç’a tokat attığı sahne oldu. İş arkadaşlarıyla anlaşmayı bir türlü beceremeyen Kıraç yine hırsından ötürü bütün arkadaşlarını karşısına alacak ve ajansta büyük bir kriz yaşanacak.