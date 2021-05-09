Menajerimi Ara dizisinde “La Casa De Papel” gündemi | Menajerimi Ara 37. Bölüm

Menajerimi Ara dizisi, her hafta Star TV ekranlarında izleyiciye hem heyecanlı hem de eğlenceli anlar yaşatmayı başarıyor. Menajerlerin hayatlarını konu edinen dizi, yaşanılan zorlukları ve sektörün arka planında nasıl olayların döndüğünü izleyiciye eğlenceli bir şekilde aktarıyor. İşte her Pazar Star TV’de ekranlara gelen Menajerimi Ara dizisinin 37. Yeni bölüm fotoğrafları ve konusu…

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

‘La Casa De Papel’de oynamak üzere ‘İstanbul’ karakterine hayat verecek yeni bir oyuncu aranıyor. Bu haberi duyar duymaz kendi oyuncu portföylerinden role uygun ismi aramaya başlayan Kıraç, Çınar ve Dicle, kendilerini çetin bir mücadele içinde buluyor.

Çağrı Çıtanak, Onur Büyüktopçu ve Ruhi Sarı ise menajerleriyle birlikte bu uluslararası rol için zorlu bir hazırlık sürecine giriyor.

Öte yandan, Cüneyt’in rahatsızlanmasından Ceyda’yı sorumlu tutan Peride, Ceyda’ya karşı öfkesini kusuyor. Bunun üzerine Ceyda, Peride’yi işten kovuyor.

Günlerdir Çınar’ın Arzu’ya her konuda destek olması sonucu Arzu, Çınar’a karşı romantik bir hamlede bulunuyor.

MENAJERİMİ ARA 37. BÖLÜM İLK FRAGMAN

MENAJERİMİ ARA 37. BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN



