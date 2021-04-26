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Menajerimi Ara ekibinden Canan Ergüder ve Serhat Teoman'a uğurlama

26.04.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de ekranlara gelen Menajerimi Ara'nın setinde bu hafta duygusal anlar yaşandı. Diziye veda eden Canan Ergüder ve Serhat Teoman'a ekip arkadaşları uğurlama düzenledi.

Menajerimi Ara ekibinden Canan Ergüder ve Serhat Teoman'a uğurlama

Dizinin başından bu yana canlandırdığı 'Feris' karakteriyle izleyenlerden övgüler toplayan başarılı oyuncu Canan Ergüder, tedavisi için diziden ayrılırken Serhat Teoman'ın hayat verdiği 'Serkan' karakteri de hikaye gereği 'Feris'le beraber Amerika'ya gitti.

Menajerimi Ara2
Dizide son sahnelerini çeken sevilen oyuncular için ekip arkadaşları çekimlerin ardından pasta kesti ve ikiliyi dakikalarca alkışladı.

Menajerimi Ara4

Tüm teknik ekip ve oyuncu arkadaşlarıyla fotoğraf çektiren iki oyuncu zaman zaman duygusal anlar da yaşadı.

Menajerimi Ara5

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Menajerimi Ara dizisi Canan Ergüder
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