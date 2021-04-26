Menajerimi Ara ekibinden Canan Ergüder ve Serhat Teoman'a uğurlama

Dizinin başından bu yana canlandırdığı 'Feris' karakteriyle izleyenlerden övgüler toplayan başarılı oyuncu Canan Ergüder, tedavisi için diziden ayrılırken Serhat Teoman'ın hayat verdiği 'Serkan' karakteri de hikaye gereği 'Feris'le beraber Amerika'ya gitti.



Dizide son sahnelerini çeken sevilen oyuncular için ekip arkadaşları çekimlerin ardından pasta kesti ve ikiliyi dakikalarca alkışladı.

Tüm teknik ekip ve oyuncu arkadaşlarıyla fotoğraf çektiren iki oyuncu zaman zaman duygusal anlar da yaşadı.





