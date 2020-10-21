Menajerimi Ara’nın Peride’si Ayşenil Şamlıoğlu cesur pozuyla gündem yarattı!

Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara konusu ve her bölüm ünlü oyuncuları konuk etmesiyle izleyicisinin gönlünde taht kurmayı başardı. Yayın hayatına salı günü başlayan Menajerimi Ara dizisi gün değiştirerek pazar günleri ekrana gelmeya başladı. Dizide Peride Şener karakterine hayat veren Ayşenil Şamlıoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu.

64 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı sosyal medyanın gündemini belirledi. Ünlü oyuncunun genç kızlara taş çıkartan kusursuz fiziği takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

KIRMIZI ELBİSELİ POZUYLA TAM NOT ALDI

Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu bir dergi için objektif karşısına geçti. Derin bacak dekolteli kırmızı elbisesiyle poz veren güzel oyuncu fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı. Yıllara meydan okuyan güzelliğini paylaşan oyuncunun fotoğrafı beğeni ve yorum akına uğradı.

