Menajerimi Ara'nın yıldızı Ahsen Eroğlu şezlongda sere serpe uzandı! Bikinili pozlarıyla mest etti

İstanbullu Gelin, Menajerimi Ara, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde yer alan 28 yaşındaki Ahsen Eroğlu, son olarak Netflix'te yayınlanan Merve Kült filminde seyircisiyle buluştu. Sosyal medyayı aktif kulllanan ünlü isim bu defa bikinili pozlarıyla olay oldu.

Fethiye'de tatil yapan Ahsen Eroğlu, şezlongda sere serpe uzanıp poz verdi. Ünlü ismin gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya; 'Çok güzelsin', 'Harikasın', 'Bu güzellik çok fazla' gibi yorumlar yapıldı.

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu bitirdi ve oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başladı ve bu dizide Zehra isimli karakteri canlandırdı.

Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer aldı.

Ahsen Eroğlu, 2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı.

2020-2021 döneminde Dicle karakterini canlandırdığı Menajerimi Ara dizisi ile büyük çıkış yakaladı.





