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Menajerimi Ara yeni bölümde Hazal Kaya sürprizi!

09.10.2020 22:57 | Son Güncelleme:
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Menajerimi Ara yeni bölümde Hazal Kaya sürprizi!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, uzun bir aradan sonra Menajerimi Ara dizisiyle ekrana dönüyor. Hazal Kaya'nın konuk oyuncu olarak katıldığı Menajerimi Ara setinden ilk fotoğraflar yayınlandı.

Oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdikten sonra 'Benden Ne Olur?' sinema filmiyle setlere dönen Hazal Kaya, sezonun iddialı dizisi Menajerim Sensin'e konuk oyuncu olarak katıldı.

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Ünlülerin kusursuz görünen hayatlarının gerçeklerine ışık tutan ‘Menajerimi Ara’ dizisi, her bölüm ünlü oyuncuları konuk etmeye devam ediyor.

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Dizinin 8. bölümüne, Burçin Terzioğlu ile birlikte Hazal Kaya da konuk olacak.

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Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara, salı akşamları Star TV'de ekranlara geliyor.

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