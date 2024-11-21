Menajerler Galatasaray'a önerdi, Okan Buruk reddetti!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre, Sarı-Kırmızılılar'a önerilen son isim İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ta forma giyen Michail Antonio oldu.

MENAJERLER ÖNERDİ

2015 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen 34 yaşındaki Jamaikalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Menajerlerin Galatasaray'ın kapısını aşındırdığı ve Antonio'yu pazarlamaya çalıştıkları bildirildi.

OKAN BURUK'TAN RET

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise Antonio ismine soğuk baktığı ve transferi istemediği öğrenildi.