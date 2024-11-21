SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Menajerler Galatasaray'a önerdi, Okan Buruk reddetti!

Menajerler Galatasaray'a önerdi, Okan Buruk reddetti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.11.2024 12:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Sarı-Kırmızılılar çalışmalarını hızlandırırken, menajerler sürpriz bir ismi önerdi. İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ta forma giyen Michail Antonio Galatasaray'a önerilirken Okan Buruk'tan bu isme ret geldi. İşte detaylar...

Menajerler Galatasaray'a önerdi, Okan Buruk reddetti!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre, Sarı-Kırmızılılar'a önerilen son isim İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ta forma giyen Michail Antonio oldu.

MENAJERLER ÖNERDİ

MICHAIL-ANTONIO-WEST-HAM-2-scaled-e1712683427587

2015 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen 34 yaşındaki Jamaikalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Menajerlerin Galatasaray'ın kapısını aşındırdığı ve Antonio'yu pazarlamaya çalıştıkları bildirildi.

OKAN BURUK'TAN RET

8ff5e289f3dd49558dff35543b84d0cf

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise Antonio ismine soğuk baktığı ve transferi istemediği öğrenildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
1 yıl önce yatırım için almışlardı! Hepsi elden çıkarmaya çalışıyor

1 yıl önce yatırım için almışlardı! Hepsi elden çıkarmaya çalışıyor

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! Osimhen için ilk kez konuştu...

Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! Osimhen için ilk kez konuştu...

G.Saray'a önerildi, Okan Buruk reddetti!

G.Saray'a önerildi, Okan Buruk reddetti!

TFF görüşmeye çağırdı! Montella gönderilebilir... Yerine adaylar bile belli!

TFF görüşmeye çağırdı! Montella gönderilebilir... Yerine adaylar bile belli!

Galatasaray, Icardi'nin yerine Trabzonspor'un prensini alıyor! Kavuşamadıkları aşkı, Galatasaray kapıyor...

Galatasaray, Icardi'nin yerine Trabzonspor'un prensini alıyor! Kavuşamadıkları aşkı, Galatasaray kapıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.