Menajerlerden Galatasaray'a yıldız önerisi! Okan Buruk David Alaba'ya onay verdiği an işlem tamam...

Savunmada Abdülkerim – Davinson Sanchez ikilisiyle oynayan sarı kırmızılılar, stoper hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve scout ekibinin verdiği stoper listesinin yanı sıra Galatasaray'a menajerler aracılığıyla sürpriz bir isim daha önerildi. Menajerler, Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan David Alaba'yı Galatasaray'a teklif etti.

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR…

İspanyol devi Real Madrid ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 33 yaşındaki Avusturyalı defans David Alaba, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilirken, son kararı Okan Buruk verecek.

SAKATLIĞI BÜYÜK ÇEKİNCE!

Geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle 11 maç kaçıran David Alaba'nın sağlık raporları da detaylı olarak incelenecek. Galatasaray Yönetimi, raporların temiz çıkması ve teknik direktör Okan Buruk’un onay vermesi halinde oyuncu ve Real Madrid ile iletişime geçmeyi planlıyor.

"GALATASARAY'I TUTUYORUM"

Galatasaray'ın maçlarını izlerken görüntülerini paylaşan Alaba, daha önce yaptığı açıklamada "Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi. Ben de Galatasaray'ı tutuyorum" diye söylemişti.