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Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.06.2020 17:58 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler ve menajerlere yapılmış toplam ödemeleri açıkladı. Süper Lig'de menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray oldu.

Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'de 9 kulüp menajerlere toplam 5 milyon 74 bin 106,63 TL, 7 milyon 355 bin 620,55 Euro ve 48 bin dolar ödeme yaptı. Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray oldu.

Tüm profesyonel liglerde ise 5 milyon 939 bin 660,38 TL, 7 milyon 748 bin 098,39 Euro ve 48 bin dolar ödeme yapıldığı belirtildi.

Söz konusu tarih itibarıyla Süper Lig kulüplerinin ödeme listesi şöyle:

BtcTurk Yeni Malatyaspor: 25.000 Euro

Çaykur Rizespor: 1.147.543 TL, 45.000 Euro, 48.000 USD

Fenerbahçe: 609.000 TL, 2.128.408,22 Euro

Fraport TAV Antalyaspor: 1.685.000 TL, 300.000 Euro

Galatasaray: 262.003,63 TL, 3.330.112,33 Euro

Gaziantep FK: 940.050 TL, 662.100 Euro

İttifak Holding Konyaspor: 54.000 TL

Trabzonspor: 258.510 TL, 660.000 Euro

Yukatel Denizlispor: 118.000 TL, 205.000 Euro

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