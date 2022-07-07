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Menderes Belediye Başkanı Kayalar ile Yenikent Belediye Başkanı Yumuşak görevden uzaklaştırıldı

07.07.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menderes Belediye Başkanı Kayalar ile Yenikent Belediye Başkanı Yumuşak görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İzmir'in Menderes ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile haksız kazanç elde ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülen Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ı görevden uzaklaştırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Menderes Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine Mülkiye Teftiş Kurulunca inceleme yapıldı, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma yürütüldü.

Mülkiye Teftiş Kurulu, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar ile aynı partili Belediye Meclis Üyesi Ertanç Güleç'in, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Kayalar ile Güleç'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Ayrıca Mülkiye Teftiş Kurulu, haksız kazanç elde ettiği ve belediyeyi zarara uğrattığı gerekçeleriyle hakkında dava ve soruşturma bulunan Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın da görevden uzaklaştırılmasını istedi.

Bakanlık, Yumuşak'ın da geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

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