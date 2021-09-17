Menderes, Zorlu ve Polatkan, idam edilişlerinin 60. yılında anılıyor

VAN (AA) - Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti teşkilatlarınca, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun, 16-17 Eylül 1961'de idam edilmelerinin 60. yılında anıldı.

Hakkari'de AK Parti İl Başkan Yardımcısı Zeydin Kaya, parti binasında yaptığı açıklamada, darbenin gerçekleştirildiği dönemin ülkede darbelerin başlangıcı olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini aldığını söyledi.

Darbelerle birlikte meydana gelen vesayet hegemonyasının hem ülkenin geleceğini hem de milletin demokrasi, ekonomi, moral ve motivasyonunu öğüttüğünü belirten Kaya, şöyle devam etti:

"27 Mayıs’ta başlayan darbeler 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat ile devam etmiş ve milletimize büyük zararlar vermiştir. 27 Nisan e-Muhtırası, 15 Temmuz darbe girişimi ile uyandırılmaya çalışılan bu karanlık odaklar, aziz milletimizin 15 Temmuz gecesi gösterdiği kararlılık ile sekteye uğratılmış ve ilelebet engellenmiştir. Türkiye’de darbeler tarihi bir daha açılmamak üzere 16 Temmuz sabahı itibarıyla kapanmıştır. Kişiler değişse de asırlardır süregelen oyunların farkında olan bizler, halkımız ile birlikte hak mücadelemizi sürdürmeye, ülkemizi her çeşit saldırıya karşı müdafaa etmeye devam edeceğiz."

- Bitlis

Bitlis'te AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ayşe Gökmen, parti binasında yaptığı açıklamada, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulmuş milletin evlatlarının hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görerek şehit edildiğini anlattı.

Gökmen, şu ifadeleri kullandı:

"1950 yılında iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldırmış, Türkiye'ye çağ atlatmış, milletin milli, manevi değerlerini iadeiitibar etmişlerdir. Tek parti rejiminin ülkemize yaşattığı en büyük zulüm olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir."

Basın açıklamasına, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, İl Başkanı Engin Günceoğlu, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Şems Nasır, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan ve partililer katıldı.

- Muş

Muş'ta da AK Parti İl İnsan Hakları Başkanlığınca, Menderes ve yol arkadaşlarının idamının 60. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, "27 Mayıs’ta başlayan darbeler 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat ile devam etmiş ve milletimize büyük zararlar vermiştir. Yalnızca milletin evlatları değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti karanlığa gömülmek istenmiştir." ifadelerine yer verildi.

