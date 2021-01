Menderes’te sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

İzmir’de Menderes Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için kentte mama dağıtımı yaptı.

Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli, korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni yıl nedeniyle ilan edilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı. Sahaya çıkan ekipler, hayvanların aç kalmaması için mama dağıtımı yaptı. Ekipler, kırsal alanlara da giderek can dostlara gıda desteğinde bulundu.

Sokak hayvanlarının destekçisi olduklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Yeni yılda da sokak hayvanlarımızı unutmadık. Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından, can dostlarımıza mama dağıtımını gerçekleştirdik. Can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Lütfen vatandaşlarımızda bu hayatı ortak yaşadığımız sokakta yaşamak zorunda olan hayvanlar için evlerinin önüne bir kap mama ve bir kap su bırakmaya özen göstersin. Hayat paylaştıkça güzel” dedi.