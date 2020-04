MER Koleji öğrencilerini geleceğe online hazırlıyor

Modern Eğitimin Rotası sloganıyla Manisa’da eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten MER Koleji, korona virüs nedeniyle 30 Nisan’a kadar uzaktan eğitim öğretim görecek öğrencilerini nisan ayı boyunca online deneme sınavlarıyla geleceğe hazırlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okulların 30 Nisan’a kadar tatil edilerek uzaktan eğitime başlanmasının ardından MER Koleji öğrencilerini online eğitimlerle geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Online yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra nisan ayı boyunca her hafta ilkokul 2., 3. ve 4. sınıflara çarşamba günleri, ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflara iki, 8. sınıflara ise haftada üç, Anadolu Lisesi 9. 10. ve 11. sınıf öğrencileri ayda 4, 12. sınıf öğrencileri de ayda 2 kez Türkiye geneli online deneme sınavı yapan MER Koleji öğrencilerini online takibe alarak eğitimine tüm hızıyla devam ediyor.

İlkokul bölümü

Nisan ayı boyunca öğrencilerine online deneme sınavı yapmaya devam edeceklerini kaydeden MER Koleji Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, “Bilim ve teknolojinin ışığında, vatanını, milletini, bayrağını seven, geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam ediyoruz. Yaşanan bu zorlu süreçte öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim ve öğretimlerine devam etmelerini sağlıyoruz. Verilen online eğitimlerin yanı sıra her hafta online deneme sınavları yaparak öğrencilerimizin bu zorlu süreci en iyi şekilde değerlendirmelerini amaçlıyoruz. Okulumuzun ilkokul 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri de her hafta çarşamba günleri saat 19.00’da online izleme-değerlendirme deneme sınavlarına katılıyor. Bu sınavları velilerimizle işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Her sınav sonrası öğrencilerimize karneleri iletiliyor." diye konuştu.