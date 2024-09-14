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  4. Merak ediliyordu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Merak ediliyordu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.09.2024 20:52
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Sekiz yıllık evliliklerini bebekle taçlandıran Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den merakla beklenen haber geldi. Ailesiyle Kuşadası'nda yaptığı tatilde objektiflere takılan Atagül, bebeğin cinsiyetini ilk kez açıkladı.

10 yıl önce tanışan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun, set arkadaşlıkları kısa süre sonra gerçek aşka dönüşmüştü. Oyuncu çift, 2016'da hayatlarını birleştirmişti.

2022-2023 sezonunda birlikte yer aldıkları 'Gecenin Ucunda' dizisinden beri ekranlardan uzak olan Doğulu ve Atagül'den müjdeli haber ise geçtiğimiz ay gelmişti.

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"MUTLUYUZ, MEMNUNUZ VE İYİYİZ"

Karnını tutarak verdiği poza kısa sürede 250 bin beğeni alan güzel oyuncu, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajını yazarak hakkında çıkan hamilelik iddialarını doğrulamıştı.

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BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

İtalya’da ‘Verissimo’ programına konuk olan Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Doğulu çiftinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi.

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Neslihan Atagül bebek çift
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