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  4. Merak ediliyordu netleşti! Şampiyonluğu kaçıran o eski yarışmacı Survivor kadrosunda! 'Sapasağlam uğurluyoruz'

Merak ediliyordu netleşti! Şampiyonluğu kaçıran o eski yarışmacı Survivor kadrosunda! 'Sapasağlam uğurluyoruz'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.12.2024 20:52
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Survivor 2025 sezonu için tüm hazırlıklar devam ediyor. Ocak ayında yayına başlaması planlanan yarışmanın kadrosu ise merak ediliyor. Afişin sızdırılmasının ardından Survivor'a daha önce iki kez katılan ve ilkinde ikinci olan o isim yeniden Survivor kadrosunda olduğunu açıkladı.

Merak ediliyordu netleşti! Şampiyonluğu kaçıran o eski yarışmacı Survivor kadrosunda! 'Sapasağlam uğurluyoruz'

Survivor All Star 2025 için tüm hazırlıklar sürerken yarışmacıların kimler olacağı da merak ediliyor. Bazı isimler kendilerini açıklarken kimileri de sır gibi yarışmaya katıldığını saklıyor.

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Geçtiğimiz günlerde ise resmi bir açıklama olmamasına rağmen Survivor 2025'e ait olduğu iddia edilen bir afiş sızdırılmıştı. Afişte yer alan isimlere göre All Star takımında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Hikmet yer alıyor.

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İKİNCİ OLMUŞTU! SURVİVOR'A KESİN GİDİYOR...

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katılan ve ikinci olarak bitiren Barış Murat Yağcı, 2022 Survivor All Star kadrosunda da yer almıştı. Yağcı'nın ikinci Survivor macerası ise kısa sürmüştü. Diğer yarışmacılarla olan tartışmaları polemikleriyle adından söz ettiren Yağcı bu yıl da Dominik'e gidiyor.

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Basketbol oynarken sakatlanan Barış Murat Yağcı'nın doktoru yaptığı paylaşımda "Sapasağlam Survivor'a uğurluyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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