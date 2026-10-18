Merak ediliyordu: 'Uçan Tesla'nın teknik özellikleri açıklandı!

Tesla, yeni Roadster modelini tanıtırken otomobilin teknik özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşmamıştı. Ancak şirketin başmühendisi Lars Moravy ve tasarım şefi Franz von Holzhausen, Top Gear tarafından yayımlanan yaklaşık bir saatlik videoda aracın platformundan bataryasına, elektrik motorlarından tasarımına kadar pek çok ayrıntıyı açıkladı.

İki yönetici, yeni Tesla Roadster'ın 2028 yılında Teksas'ta üretime gireceğini kesin bir dille belirtti. Moravy, 2017'de gösterilen konseptin günümüz için artık uygun olmadığını ifade ederken yeni modelin üretileceği konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

İŞTE UÇAN TESLA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Tesla Roadster, tamamen bu otomobil için geliştirilen alüminyum ve karbon fiberden oluşan özel bir şasi üzerine inşa ediliyor. Araçta elektronik kontrollü direksiyon (steer-by-wire), elektronik kontrollü fren (brake-by-wire) ve karbon seramik fren diskleri bulunuyor.

Dört farklı versiyonla sunulacak otomobilin en hafif seçeneği yaklaşık 1.700 kilogram ağırlığında olacak. Tüm versiyonlar yalnızca arkadan itişli olarak üretilecek ve iki elektrik motoruyla donatılacak. Bu motorlar, viraj performansını artırmak için tork yönlendirme teknolojisini destekleyecek.

Giriş seviyesi Roadster, 800 kW'ın (1.073 beygir) üzerinde güç ve 885 lb-ft tork (yaklaşık 1.200 Nm) üretecek. Daha güçlü versiyonlarda ise 1.000 kW'ın (1.341 beygir) üzerinde güç ve 1.032 lb-ft'nin üzerinde tork (yaklaşık 1.400 Nm) iddia ediliyor.

Otomobilin mevcut maksimum hızı saatte 214 mil (yaklaşık 344 km/sa) seviyesinde bulunuyor. Tesla'nın hedefi ise bu değeri saatte 330 mile (yaklaşık 531 km/sa) çıkarmak.

ÖNGÖRÜLEN MENZİL, 2017'DE DUYURULANIN YAKLAŞIK YARISI

Otomobil, voltaj değeri 800 ile 1.000 volt arasında olan yüksek voltajlı bir batarya paketi kullanıyor. Bu sistemde Roadster için özel olarak geliştirilen nikel bazlı lityum iyon hücreler bulunuyor.

Tesla yöneticileri bataryanın enerji kapasitesini açıklamadı. Ancak normal sürüş koşullarında tam şarjla 310 ila 320 mil (yaklaşık 499-515 kilometre) menzil sunabileceğini belirtti.

Bu değer, Tesla'nın ikinci nesil Roadster'ı ilk kez tanıttığı 2017 yılında duyurduğu 620 millik (yaklaşık 998 kilometre) menzil iddiasının yaklaşık yarısına karşılık geliyor.

Yeni Roadster'ın uzun mesafeli yolculuklardan çok pist performansına odaklanan bir otomobil olarak geliştirildiği anlaşılıyor.

500 KW HIZLI ŞARJ İLE 10 DAKİKADA YÜZDE 15'TEN YÜZDE 85'E

Roadster, Tesla'nın bugüne kadar ürettiği en hızlı şarj olan bataryaya sahip.

Batarya, V4 Supercharger üzerinden maksimum 500 kW şarj gücünü destekliyor. Sistemin maksimum güç çıkışı ise 1.000 kW seviyesine ulaşıyor.

Lars Moravy'nin verdiği bilgilere göre otomobilin bataryasının yüzde 15'ten yüzde 85'e 10 dakikada şarj edilmesi bekleniyor.

Şarj bağlantı noktası ise otomobilin arka kanadının arkasına gizlenmiş durumda.

BİR SANİYENİN ALTINDA HIZLANMA İÇİN BASINÇLI HAVA SİSTEMİ

Yeni Tesla Roadster'ın en sıra dışı özelliklerinden biri, Thrust versiyonunda kullanılacak basınçlı hava sistemi.

Bu versiyonda bagaj bölümü, 200 litrelik basınçlı bir tank tarafından kaplanıyor. Sistem, depolanan basınçlı havayı eşit uzunluktaki borular üzerinden dışarı püskürterek otomobilin hızlanmasına yardımcı oluyor.

Tesla’nın verdiği bilgilere göre tank, yüksek basınçlı bir nitrojen sistemiyle şu anda 2 ila 6 saatte doldurulabiliyor. Şirket, bu süreyi 30 dakikanın altına indirebilecek geliştirilmiş bir sistem üzerinde çalışıyor.

Tek bir dolum yaklaşık 5 ila 6 saniyelik kullanım sağlıyor. Bu sistem sayesinde Roadster'ın 0'dan 60 mil/saate (yaklaşık 97 km/sa) bir saniyeden kısa sürede ulaşabildiği belirtiliyor.

AKTİF FANLAR VE ÇIKARILABİLİR TAVAN TASARIMI

Tesla Roadster'ın tasarımında da dikkat çekici özellikler bulunuyor. İsmine rağmen otomobil, geleneksel anlamda tamamen açık bir roadster değil.

Bunun yerine kelebek kapıların üst bölümündeki cam parçalar çıkarılabiliyor.

İki kişilik otomobilde gelişmiş aktif aerodinamik sistemler de yer alıyor.

Arka bölümde bulunan çift modlu aktif fanlar, otomobili yere doğru çekerek yere basma kuvvetini artırabiliyor. Aynı fanlar, havayı aracın ön bölümünden arka bölümüne doğru çekerek venturi etkisi de oluşturabiliyor.

Ayrıca fanlar hareketli bir mekanizmaya sahip. Yukarı ve aşağı hareket edebilen bu sistem, yoldaki kalıntılardan kaçınacak şekilde tasarlanmış.

Otomobilin farklı noktalarında çok sayıda aktif aerodinamik bileşen de bulunuyor.

Yeni Tesla Roadster'ın 2028 yılında Teksas'ta üretime girmesi planlanıyor.

Kaynak: InsideEVs