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Merakla bekleniyordu! Ankaragücü'nden Galatasaray maçı öncesi zemin açıklaması geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2024 15:05 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 26. haftasında başkent ekibi Ankaragücü ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Eryaman Stadyumu'nun zemininin futbola elverişli olmadığı yönünde itirazlarda bulunurken konuyla alakalı olarak Ankaragücü cephesinden bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Eryaman Stadı'nda yapacakları maç için saha zeminiyle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını ve zeminin daha iyi durumda olduğunu açıkladı.

Fırat, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından Eryaman Stadı'nın zemininde bakım çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını vurguladı.

"KARARI VERECEK KURUM TFF'DİR"

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İsmail Mert Fırat, zemininden dolayı eleştirilen Eryaman Stadı'ndaki son durumla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eryaman Stadı'nda 2023-2024 sezonunda lig ve kupada Ankaragücü ve Gençlerbirliği toplam 29 karşılaşma oynadı. Fakat zemin konusu bazı rakiplerle oynanacak karşılaşmalardan önce hep polemik oluyor. Bu konuda kararı verecek kurum TFF'dir. TFF, 2-6 Şubat tarihleri arasında statta oynanan 3 karşılaşma sonrası 7 Şubat'ta burada denetim yaptı ve Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması için oynanabilir onayı verdi.

"SAHANIN DURUMU BUGÜN İTİBARIYLA DAHA İYİ"

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Stat, o maçın bitimiyle 10 günlük bakıma alındı. Teknolojinin verdiği tüm imkanlar maksimum seviyede kullanılarak sahaya bakım yapılıyor. Ankara'da iklim şartları da mevsim normallerinin çok üzerinde gidiyor. Sahanın durumunun bugün itibarıyla 7 Şubat'ta raporlanan sahadan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Futbolcu sağlığı tabii ki tüm kulüplerimizin önceliğidir. Ama burada akla gelen ilk soru 6 gün içerisinde 4 karşılaşmada oynayan oyuncuların sağlığının, pazar günü karşılaşmaya çıkacak oyunculardan daha mı değersiz olduğudur. Aslında TFF'nin vereceği karar, bize bu sorunun da cevabını vermiş olacak."

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