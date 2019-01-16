Meraklılarına: Türk mutfağının 6 enteresan isimli yemeği ve hikayeleri

Yemek meraklılarını şöyle alabilir miyiz? Sizler için Türk mutfağının en tuhaf isimli yemeklerin hikayelerini araştırdık. Eğer sizin de hikayesini bildiğiniz Türk yemekleri varsa bizimle yorum olarak paylaşabilirsiniz, merakla bekliyoruz :)

Sütlü nuriye

Severek tükettiğimiz şerbetli tatlılardan biri olan sütlü nuriyenin hikayesi ihtilal dönemine dayanıyor. Askeri yönetimin olduğu o dönemde belediyeler baklava fiyatlarını üst sınıra çekmişler Üreticiler de maliyeti kurtaramadığı için daha düşük bütçeli tatlı üretmeye karar vermişler. Baklavada kullanılan fıstık yerine fındık şerbet yerine ise süt konulmaya başlanmış. Yalnız bizim aklımıza şöyle bir soru takıldı; süt, şerbete göre daha maliyetli olmaz mıydı? Neyse, hikayesi böyle anlayacağınız... İsminin ise bir anlamı yokmuş.

Şıllık tatlısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Urfa yöresinde sıklıkla yapılan bir tatlı olsa da o bölge dışında ismini duymayan birçok kişi vardır. Tatlının asıl adı şilekidir. Şileki, Kürtçe kökenli bir kelimedir ve ıslak anlamına gelir. Yıllar süren deformasyon sonucu günümüze şıllık olarak gelmiştir. Yanlış ifade nelere sebep olmuş görüyorsunuz değil mi :)