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Merhaba nasıl yazılır? Merhaba mı meraba mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.05.2024 18:49
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Türkçe dilinde kökeni farklı dillerden olan çok sayıda kelime yer alır. Bu durum hem Türkçe dilinin zengin kelime hazinesinin hem de yapılan yazım ve telaffuz hatalarının nedeni olarak kabul edilir. Hataların önüne geçebilmek için oluşturulan yazım ve telaffuz kurallarına uymak önemlidir.

Merhaba nasıl yazılır? Merhaba mı meraba mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Hem yazımında hem de telaffuzunda hata yapılan çok sayıda kelime vardır. Bu hataların yapılmasının nedeni genel olarak Türkçe dilinde farklı dillerden gelen birçok kelime yer alması ve bu kelimelerin zaman içinde değişikliklere uğrayarak Türkçe hâline gelmiş olmasıdır. Yanlış yazılan birçok kelimenin telaffuzu da yanlış yapılır. Bu tür hataları en aza indirgeyebilmek için Türkçe yazım kurallarına dikkatli bir şekilde uyulması gerekir.

Merhaba nasıl yazılır?

Merhaba TDK’ye (Türk Dil Kurumu’na) ait olan resmî internet sitesinde bulunan Türkçe Sözlük sayfasına göre, isim ve ünlem türlerinde olan iki farklı tanımı bulunan bir kelimedir. Ayrıca merhaba kelimesi kökeni Arapça dili olan bir kelimedir.

İsim olarak selam anlamına gelen merhaba kelimesi ünlem olarak herhangi bir selamlaşma sözü olarak kullanılır. Atasözlerinde, deyimlerde, birleşik kelimelerde ya da fillerde de kullanılan merhaba yazımında da telaffuzunda da en sık hata yapılan kelimelerden biridir.

Merhaba kelimesinin kullanıldığı bazı kalıp ifadeler şunlardır:

  • Merhaba etmek
  • Merhaba çakmak
  • (Biriyle) merhabası olmak
  • Uzaktan bir merhaba
  • Merhabayı kesmek

Merhaba mı meraba mı?

Merhaba doğru yazılışı merhaba olan bir kelimedir. Ancak bazı kişiler tarafından hem söylerken hem de yazarken h harfi kullanılmaz. Bu durum da yazım ve telaffuz hatası yapıldığı anlamına gelir. Bu kelimenin doğru yazılışı ve telaffuzu merhaba şeklindedir.

Meraba yazılması ya da meraba şeklinde söylenmesi doğru değildir. Türk Dil Kurumunun resmî internet sitesinde de yazılı olduğu gibi bu kelimenin doğru hâli merhaba olarak kabul edilmiştir. Kelimenin doğru ve yanlış kullanımlarına örnek bazı cümleler şu şekildedir:

Doğru:

  • Beni gördüğünden emindim ama bir merhaba demedi.

Yanlış:

  • Onca şeyden sonra senden bir merabayı esirgemekte haklı bence.
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