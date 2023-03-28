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Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabirin yeniden yargılanmasına başlandı

28.03.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan davada beraat eden eski muhabirin yeniden yargılanmasına başlandı.

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.K. ile müştekiler İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatları katıldı.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinin bozma ilamının okunmasının ardından dinlenen sanık E.K, daha önce verdiği ifadeleri tekrar ederek, bozma ilamında aleyhine olan hususları kabul etmediğini söyledi.

İsmail Güneş'i olay günü birden fazla aradığını ancak ödemeli arama yapıp yapmadığını hatırlamadığını belirten E.K, beraatini talep etti.

Müşteki avukatının, E.K'nin tutuklanması yönündeki talebini reddeden mahkeme, duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinde 14 Eylül 2022'de görülen karar duruşmasında, "yalan tanıklık" suçundan yargılanan eski muhabir E.K. beraat etmiş, Yazıcıoğlu ailesinin avukatının itirazı üzerine karar Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesince bozulmuştu.

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