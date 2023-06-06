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Meriç Nehri'nden elektrik üretilecek projede son testler yapılıyor

06.06.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meriç Nehri'nden elektrik üretecek "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali" projesinde seviyeyi yükselterek tribünden geçecek suyun şiddetini artıracak lastik savaklar (lastik baraj) şişirilerek testten geçirildi.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen projede, nehir yatağındaki kazı çalışmaları ve santral inşaatı tamamlandı.

Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu ifade edilen santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak konuldu.

Şişirilerek sızdırmazlık ve su tutma testlerinden geçirilen savaklar, nehirde 4 metre yüksekliğinde su tutulmasını sağlayacak.

Santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilecek.

Testlerin tamamlanmasının ardından santralde ay içinde enerji üretimine başlanması bekleniyor.

Nehirden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirin bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan, kadın girişimciliğini destekleyen ve çeşitli eğitimlerde bulunan Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına aktarılacak.

İNCELEMEDE BULUNDULAR

Vali H. Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci ve beraberindekiler projenin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Burada yüklenici firma yetkilileri ve işçilerle sohbet eden Kırbıyık, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Meriç Nehri elektrik test

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