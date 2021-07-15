Merih Demiral'a 3 talip birden

Sakatlıklar ile geçen sezonun ardından Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımızda büyük hayal kırıklığı yaşayan Merih Demiral için Juventus'ta ayrılık çanları çalmaya başladı.

Bütçesinde kesintiye gitmeye hazırlanan Juventus, milli futbolcumuzu gönderme kararı alırken, bonservis bedelini ise 35 milyon euro olarak belirledi.

3 TAKIM CİDDİ TAKİPTE

Tuttosport'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki futbolcunun peşinde Serie A'dan Atalanta ile Premier Lig'den Everton ve Tottenham yer alıyor.

Merih Demiral geçen sezon Juventus'ta toplam 24 maçta forma giymiş ancak ilk 11'de fazla şans bulamazken 1661 dakika oynamıştı.



