SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Merih Demiral'a 3 talip birden

Merih Demiral'a 3 talip birden

15.07.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için ayrılık iddiası gündeme geldi.

Merih Demiral'a 3 talip birden

Sakatlıklar ile geçen sezonun ardından Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımızda büyük hayal kırıklığı yaşayan Merih Demiral için Juventus'ta ayrılık çanları çalmaya başladı.

Bütçesinde kesintiye gitmeye hazırlanan Juventus, milli futbolcumuzu gönderme kararı alırken, bonservis bedelini ise 35 milyon euro olarak belirledi.

3 TAKIM CİDDİ TAKİPTE

Tuttosport'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki futbolcunun peşinde Serie A'dan Atalanta ile Premier Lig'den Everton ve Tottenham yer alıyor.

Merih Demiral geçen sezon Juventus'ta toplam 24 maçta forma giymiş ancak ilk 11'de fazla şans bulamazken 1661 dakika oynamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkandan Ibrahimovic sözleriBaşkandan Ibrahimovic sözleri
PARTNERKarnı burnunda olan şarkıcıdan olay pozlar! Karnı burnunda olan şarkıcıdan olay pozlar!
Jose Mourinho, G.Saray'ın eski yıldızını istiyorJose Mourinho, G.Saray'ın eski yıldızını istiyor
Anahtar Kelimeler:
transfer Juventus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

Ali Koç: En fazla 3 puanımızı silerler

Ali Koç: En fazla 3 puanımızı silerler

Ricardo Rodriguez Galatasaray yolcusu

Ricardo Rodriguez Galatasaray yolcusu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şoke eden gelişme! Galatasaray alınmadı

Şoke eden gelişme! Galatasaray alınmadı

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Euro 2020 finali için sert tepki

Euro 2020 finali için sert tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.