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  4. Merih Demiral'a Schalke 04 kancası! Ozan Kabak'la takım arkadaşı olabilir

Merih Demiral'a Schalke 04 kancası! Ozan Kabak'la takım arkadaşı olabilir

ALMANYA HABERLERİ  | 30.12.2019 12:07 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Bundesliga ekibi Schalke 04'ün Juventus forması giyen Merih Demiral'ı transfer etmek istediğini yazdı. Haberde Alman ekibinin Merih Demiral-Ozan Kabak tandemini oluşturmak istendiği belirtildi.

Merih Demiral'a Schalke 04 kancası! Ozan Kabak'la takım arkadaşı olabilir

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Schalke 04 tarafından izlendiği ve Ozan Kabak ile savunmanın tandemini oluşturmak istendiği iddia edildi.

Tuttosport'un haberine göre; Leicester City, Arsenal ve Milan ile adı geçen Merih Demiral'ın peşine Schalke 04 de düştü. Haberde, Merih Demiral'ın Alman temsilcisi tarafından transfer edilmesi için girişimlerin olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
schalke 04 Merih Demiral Ozan Kabak juventus Tuttosport

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