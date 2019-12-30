Merih Demiral'a Schalke 04 kancası! Ozan Kabak'la takım arkadaşı olabilir

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Schalke 04 tarafından izlendiği ve Ozan Kabak ile savunmanın tandemini oluşturmak istendiği iddia edildi.
Tuttosport'un haberine göre; Leicester City, Arsenal ve Milan ile adı geçen Merih Demiral'ın peşine Schalke 04 de düştü. Haberde, Merih Demiral'ın Alman temsilcisi tarafından transfer edilmesi için girişimlerin olduğu belirtildi.
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