Merih Demiral: Avrupa'da yarım bıraktığım işi devam ettirmek istiyorum

SORU: Ailende futbolla veya sporla ilgilenen başkaları var mı? Ailen senin futbolcu olma kararın hakkında ne düşünüyordu? "Ailemde benden başka sporcu yok. Sağ olsunlar, ailem beni her koşulda destekledi, hep arkamdaydı. Bana çok büyük bir itici güç oldular. Özellikle çok küçük yaşlarda ailemin bu desteği benim için çok önemliydi."

SORU: AC Alcananense'den Sporting Lizbon B'ye transferin nasıl gelişti? "Alcananense'ye gittiğim dönemde oynadığım maçları izlemişlerdi. Beni beğendikleri için tesislere davet ettiler. Ardından Ocak ayında imzalar atıldı. Benim için de her şey çok hızlı gelişmişti. Ama hedeflediğim noktaya çok kısa sürede ulaşmak mutluluk verici elbette."

SORU: U17'den U21'e kadar ay-yıldızlı formayı çeşitli müsabakalarda istikrarlı bir biçimde giydin ve şimdi A Millî Takım'a seçilme başarısını gösterdin. Bundan sonra Merih Demiral'ın A Millî Takım'da hedefleri neler?

"Hedefim bu seviyede kalıcı olmak tabiî ki. A millî formayı kısa süreli de olsa giydim. Ama en önemlisi bu seviyede kalıcı bir oyuncu olmak."

SORU: İlk kez çağrıldığın A Millî Takım'da şu ana kadarki ortam hakkında ne düşünüyorsun? Burada nasıl karşılandın, bize biraz bahseder misin? Genç Millî Takımlarla A Millî Takım arasında ne gibi farklar var?

"Buraya daha önce Genç Millî Takımlarla gelmiştim zaten. A Millî Takım ile Genç Millî Takımlar arasında tabiî ki kalite farkı var. Genç Millî Takımlarla kıyasladığınızda, burada her şey daha profesyonel bir bakış açısıyla ilerliyor. Ama her yerde olduğu gibi burada da tecrübe kazanıyoruz. Sonuçta A millî formayı giymek, Genç Millî Takımlarda oynayan her çocuğun hayalidir."

SORU:Savunmanın merkezinde oynayan bir oyuncusun. Fiziksel yapın, iki ayağını da kullanabilmen ve pozisyon alma becerilerinle ön plana çıkıyorsun. Sana göre sahip olduğun ve fark yarattığına inandığın özelliklerin neler? Bu özelliklerini korumak ve geliştirmek adına neler yapıyorsun?

"Stoper olarak oynayan oyuncuların belli özellikleri vardır, ben de bu özelliklerden bazılarına sahip bir oyuncuyum. Çok az da olsa bir veya iki maç sağ bek oynadım. Sahada kendimi mücadeleci bir oyuncu olarak tanımlarım. Hiçbir zaman pes etmem. Hava toplarımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Tabiî ki hem toplu hem topsuz oyunda kendime daha çok şey katmam lâzım. Çalışarak, her yönünüzü geliştirmeniz gerekiyor. Alanyaspor bu konuda bana çok katkı sağladı. Hocalarımızla antrenmanlardan sonra bireysel olarak çalışıyorum. Takım olarak bazı şeyleri zamanla kolayca uygulayabiliyorsunuz ama bireysel olarak çalışmak da kendi gelişiminiz için önemli."