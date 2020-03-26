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Merih Demiral'dan 2000 aileye koronavirüs desteği

İTALYA HABERLERİ  | 26.03.2020 18:55 | Son Güncelleme

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, koronavirüs sebebiyle evde kalınması gereken bu süreçte, geçim sıkıntısı çeken 2000 aileye erzak yardımında bulunacağını açıkladı.

Merih Demiral'dan 2000 aileye koronavirüs desteği

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evde kal çağrısına uyamayıp evden çıkmak zorunda olan ailelere erzak yardımında bulunacağını belirtti.

Yıldız futbolcunun açıklaması şöyle;

"Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı belirtmek isterim."


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