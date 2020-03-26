Merih Demiral'dan 2000 aileye koronavirüs desteği

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evde kal çağrısına uyamayıp evden çıkmak zorunda olan ailelere erzak yardımında bulunacağını belirtti.

Yıldız futbolcunun açıklaması şöyle;

"Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı belirtmek isterim."