Merih Demiral'dan 2000 aileye koronavirüs desteği

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evde kal çağrısına uyamayıp evden çıkmak zorunda olan ailelere erzak yardımında bulunacağını belirtti.
Yıldız futbolcunun açıklaması şöyle;
"Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı belirtmek isterim."
Covid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan @Kizilay 'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim... #HepBirlikteTürkiyeyiz#EvindeKalTürkiyem— Merih Demiral (@Merihdemiral) March 26, 2020
Abdurrahim Albayrak'tan mesaj var!
Alman devlerinden Kovid-19 yardımı!
'Hiçbir oyuncumuzda problem yok'
Fatih Terim'in doktorundan flaş açıklama
Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket
Süper Lig'in en değerlerlisi Sörloth
Napoli Sörloth'un peşinde
Ersun Yanal ’evde kal’ çağrısına dikkat çekti!
Elneny'den mesaj: "Üzülmeyin Allah bizimle"
Sivasspor, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi!
Ashley Young tecrübelerini paylaştı
Süper Lig tescil edilecek mi?
Maldini: Ben ve oğlum iyiyiz
Atalanta'nın genç kalecisi koronavirüse yakalandı!
Almanya Futbol Federasyonu ligleri erteledi!
Okuyucu Yorumları 1 yorum