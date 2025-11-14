SPOR

Merih Demiral'dan Galatasaray ve Victor Osimhen açıklaması! ''Süper Lig’den Osimhen'i çok sordular bana...''

Kariyerine Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında devam eden Merih Demiral’dan Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi performansı ve Victor Osimhen’in transferine dair önemli açıklamalarda bulundu. Demiral’ın ‘‘Süper Lig’den Osimhen'i çok sordular bana. Osimhen konuşuluyor diyebilirim’’ sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Burak Kavuncu
Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un katkılarıyla hayata geçirdiği "2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar" projesinin ilk konuğu olan Merih Demiral, Cidde'de özel açıklamalarda bulundu. Demiral, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde aldığı Liverpool galibiyeti, Victor Osimhen’in Arabistan’a transferine dair ve kendi kariyeri için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘‘ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ BÖYLE GALİBİYETLER…’’

Suudi Arabistan'da Türk takımlarına da büyük ilgi olduğunu vurgulayan Merih, "Türk futbolunu çok takip ediyorlar. Zaten maçları veriyorlar. Mesela Galatasaray'ın Liverpool'u yendiği maç burada çok konuşuldu. Bizim futbolcular ve Suudi çocuklar atmosferden çok bahsettiler, 'Türkiye'de ne kadar iyi atmosferler olduğunu bir de canlı görseydiniz' dedim. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir galibiyetin buradaki insanları bile ne kadar etkilediğini görüyorsunuz. O yüzden Türk takımların Avrupa'daki başarıları çok önemli." dedi.

OSMIHEN YANITI GÜNDEM OLDU!

Merih Demiral, "Süper Lig'den sana en çok sorulan futbolcular kimler?" sorusuna, "Süper Lig’den Osimhen'i çok sordular bana. Osimhen konuşuluyor diyebilirim. Çünkü onun Suudi Arabistan'a da gelme ihtimali vardı. Bizim Ivan Toney de Abraham'ı çok sordu. Duran'ın çok muhabbeti oldu. Al Nasr'dan Türkiye'ye gitmesi... Asensio soruldu. Böyle futbolcuların Türkiye'ye gitmesi, dünyada çok konuşulan olaylar." yanıtını verdi.

TRANSFERİ İÇİN KONUŞTU!

Kariyerine dair açıklamalarda bulunan Demiral, "Burada mutluyum. Her şey yolunda. Suudi projesinin bir parçası olmaktan dolayı, ilk futbolcularından biri olmaktan dolayı mutluyum. Her şey yolunda. Tabii gelecek ne gösterir bilemeyiz ama şu an mutluyum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
