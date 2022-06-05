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Merih Demiral'dan maç sonu flaş açıklama! Mikrofonu eline aldı ve... ''Golü çalmış oldum''

05.06.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merih Demiral, Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ettiğimiz maçın ardından konuştu. Yıldız futbolcunun açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Demiral, "Orada Enes'in golünü biraz çalmış oldum. Seviyorum böyle oynamayı Atalanta'da böyle oynuyoruz." diye konuştu.

Merih Demiral'dan maç sonu flaş açıklama! Mikrofonu eline aldı ve... ''Golü çalmış oldum''
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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A Milli Takımımızın başarılı savunmacılarından Merih Demiral, 4-0'lık Faroe Adaları galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE MAÇLA ZOR OLUYOR"

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Demiral, kağıt üzerinde kolay gibi görünen maça ciddi hazırlandıklarını belirterek, "Taraftarlarımıza çok teşekkürler bizi çok iyi desteklediler. Böyle maçlar zor oluyor, biraz geç açıldık." sözlerini kullandı.

"ÇALMIŞ OLDUM"

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Demiral attığı golde ise Enes Ünal'ın önüne geçtiğini esprili bir sözle anlatarak "Orada Enes'in golünü biraz çalmış oldum. Seviyorum böyle oynamayı Atalanta'da böyle oynuyoruz." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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