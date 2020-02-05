Merih Demiral'dan Ronaldo'ya doğum günü mesajı

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 35 yaşına giren takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Merih Demiral mesajında "35? Mutlu yıllar en büyük" ifadesini kullandı.
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