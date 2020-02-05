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  4. Merih Demiral'dan Ronaldo'ya doğum günü mesajı

Merih Demiral'dan Ronaldo'ya doğum günü mesajı

İTALYA HABERLERİ  | 05.02.2020 17:45 | Son Güncelleme

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 35. yaşına giren takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun doğum gününü "35? Mutlu yıllar en büyük" mesajıyla kutladı.

Merih Demiral'dan Ronaldo'ya doğum günü mesajı

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 35 yaşına giren takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Merih Demiral mesajında "35? Mutlu yıllar en büyük" ifadesini kullandı.

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Merih Demiral ronaldo juventus

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Karakterli bir adam ronaldo, merihede acil sifalar, canim kardesim benim...
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