Merih Demiral'dan sonra şimdi de Hacıosmanoğlu'ndan Bozkurt selamı! Tüm dünyaya selam çaktı...

Türk milli takımı ve yöneticiler ABD hazırlık maçının ardından soluğu Prof.Dr. Aziz Sancar'ın yanında aldı. Federasyon başkanı Hacıosmanoğlu ve beraberindekilerin Sancar ile samimi pozları dikkatlerden kaçmazken, Sancar Meksika maçına özel olarak davet edildi.

BOZKURT SELAMI VERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, ABD maçının ardından A Milli Futbol takımından oyuncularla birlikte, ABD’nin Chapel Hill kentindeki Sancar Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Aziz Sancar’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından verilen fotoğrafta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, Merih Demiral ve Aziz Sancar’ın bozkurt pozu vermesi gündem oldu.

Ziyarette Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, Milli Futbolcular Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Kaan Ayhan da yer aldı.

Başkan Hacıosmanoğlu, Prof. Dr. Aziz Sancar’a isminin yazılı olduğu ve imzalı formaları takdim ederken, Sancar ise heyete imzalı kitaplarından verdi. Milli takımımızın Meksika ile oynayacağı maç içinse başarılar diledi.