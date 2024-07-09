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Merih Demiral 'içimde bir yara' dediği Fenerbahçe yolunda! EURO 2024'ün olay adamı Süper Lig'e dönüyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.07.2024 11:25
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2024 Avrupa Şampiyonası'nın en çok konuşulan isimlerinden olan Merih Demiral'in ismi transferde de sıklıkla anılmaya başlanırken, tecrübeli oyuncu Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e dönebilir. İşte detaylar...

Merih Demiral 'içimde bir yara' dediği Fenerbahçe yolunda! EURO 2024'ün olay adamı Süper Lig'e dönüyor

EURO 2024'te gerek gösterdiği performans gerekse yaptığı gol sevinci nedeniyle aldığı men cezasıyla turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden olan Merih Demiral için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Turnuvadaki performansı sonrası birçok kulübün radarına giren Demiral ile ilgilenen kulüpler arasında yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe de var.

LİSTEDEKİ İSİM MERİH DEMİRAL

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Şu ana kadar yalnızca Levent Mercan'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin'in yer aldığı stoper rotasyonuna bir takviye daha yapacağı ileri sürülürken bu ismin Merih Demiral olduğu öğrenildi.

KULÜBÜ GÖRÜŞMELERE İZİN VERDİ

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AFC4NET'te yer alan habere göre; Merih'in kulübü Al Ahli, oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmelere başlamasına izin verdi.

Haberde, kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği de ifade edildi.

FENERBAHÇE A TAKIMI'NDA FORMA GİYEMEDİ

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Fenerbahçe altyapısına 2013 yılında adım atan Merih, 2016'da A Takım formasını giymeden bedelsiz bir şekilde Portekiz ekibi AC Alcanenense'ye transfer olmuştu.

FENERBAHÇE FORMA HEDİYE ETMİŞTİ

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Geçtiğimiz aylarda "Fenerbahçe içimde bir yara, hayallerim vardı." açıklamasını yapan milli futbolcuya sarı-lacivertli kulüp, forma hediyesinde bulunmuştu.

Euro 2024


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