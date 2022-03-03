Merih Demiral için 100 milyon euro! Tarihe geçecek...

Juventus'un sezon başında Atalanta'ya gönderdiği Merih Demiral, performansıyla herkesten alkış topluyor. 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan milli yıldız için İtalya'yı sallayacak bir açıklama geldi.

"100 MİLYON EURO"

İtalyanların efsane oyuncusu Pasquale Bruno, Merih Demiral ile Torino'nun Brezilyalı stoperi Bremer'e övgüler yağdırdı. Bruno, "İkisi de çok güçlü savunmacılar. Böyle futbolcular için 100 milyon euro bile harcayabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Yorumlarının devamında methiyelerin dozunu iyice artıran Bruno, Merih Demiral için "Fabio Cannavaro'dan beri İtalya'da bu kadar güçlü stoper oynamamıştı" dedi.

TARİHİN EN PAHALI SAVUNMA OYUNCUSU 88 MİLYON EURO

Manchester United, Leicester City'den Harry Maguire'yi kadrosuna katmıştı. Bu transfer için Leicester City'e 88 milyon euro ödendi... Böylece Maguire, 84 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Virgil van Dijk'ı geride bırakarak futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu olmuştu. Merih Demiral'a 100 milyon euro ödenirse, gelmiş geçmiş en pahalı savunma oyuncusu olacak.

MERİH DEMİRAL'IN ATALANTA KARNESİ

Bu sezon Atalanta'nın vazgeçilmez isimlerinden olan Merih Demiral, İtalyan ekibiyle çıktığı 27 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki milli stoperimizin güncel piyasa değeri 28 milyon euro. (Akşam)



