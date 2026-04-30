Merih Demiral ile Cristiano Ronaldo papaz oldu! Maç sonu kapıştılar

Suudi Arabistan'da oynanan Al Nassr - Al Ahli maçına hakem kararları damga vurdu. Merih Demiral'ın Ronaldo ile yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Al Nassr - Al Ahli maçında kazanan 2-0'lık skorla Al Nassr oldu ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Cristiano Ronaldo (kariyerindeki 970. golü) ve 90. dakikada Kingsley Coman kaydederken, maça futboldan çok saha içinde yaşanan gerginlikler ve hakem kararları damga vurdu.

MERİH DEMİRAL ÇILDIRDI: "VALLAHİ UTANÇ VERİCİ"

Karşılaşma esnasında Al Nassr'ın yıldızı Coman'ın çifte dalmasıyla yerde kalan Merih Demiral, rakibinin sadece sarı kart görmesine maç sonunda isyan etti. Merih, "Bütün hakemler çıldırmış! Ayağıma bakın, neredeyse ayağımı kırıyordu! Al Nassr'ın kazanması için yardım ediyorlar. Vallahi utanç verici! Al Ahli ise elhamdülillah her zaman maçlarını sahada kimseden yardım almadan kazanıyor." diyerek isyan etti.

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ MADALYASINI GÖSTERDİ

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Hızını alamayan milli stoper, maç sonunda Al Nassr tribünlerine Asya Şampiyonlar Ligi Kupası'nda kazandıkları madalyayı göstererek tepkisini sürdürdü.

RONALDO'DAN MERİH'E VE TARAFTARA ŞOK CEVAP

Al Nassr'ın tartışmasız en önemli oyuncusu Cristiano Ronaldo, Merih'in açıklamalarına şok bir cevap verdi. Ronaldo, "Birçok futbolcu şikayet ediyor. Sosyal medyada hakemler ve lig hakkında paylaşım yapıyorlar. Suudi Arabistan bu vizyonda bir lig değil. Herkes abartılı derecede şikayet etmeye başladı, bu işi kaosa götürüyor. Futbola zarar vermeyin, bu futbol, savaş değil." ifadelerini kullandı.

Olaylı maçın ardından "Bizim 2 Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuz var" sataşmasına da kayıtsız kalmayan Ronaldo, "Benim 5 tane Şampiyonlar Ligi kupam var." diyerek geceye son noktayı koydu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

