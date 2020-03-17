Merih Demiral'ın ardından Cenk Tosun'dan EURO2020 sevinci!

Sakatlığı nedeniyle EURO 2020'yi kaçıracak olan milli oyuncu Cenk Tosun, turnuvanın ertelenmesi sebebiyle 2021 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına yetişebilecek.

6-9 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Cenk Tosun, "Çapraz bağ ameliyatı olacağım. Sahalara dönmem 6-9 ay sürecek. Büyük şampiyonadan önce böyle bir sakatlık yaşadığım için üzgünüm tabii ama her şeyde vardır bir hayır. İnşallah daha güçlü dönerim" ifadelerini kullanmıştı.

EURO 2020'NİN 1 YIL ERTLENMESİNİN ARDINDAN CENK TOSUN'UN SEVİNÇ TWEET'İ

JUVENTUS'UN YILDIZI MERİH DEMİRAL'DA TURNUVAYA YETİŞİYOR

EURO 2020'nin ertelenme haberden sonra milli oyuncumuz Merih Demiral'ın da EURO 2021'de forma giymesi kesinleşmiş oldu. Milli yıldız Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarını heyecanlandırdı.





