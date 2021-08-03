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Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu

03.08.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus forması giyen milli yıldız Merih Demiral'ın yeni takımı belli oluyor. Yıldız futbolcu bir başka İtalyan ekibine transfer oluyor. İşte detaylar...

Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni durağı Atalanta oldu. İtalya Ligi'nde ve Avrupa'da son yıllarda en çok dikkat çeken takımlardan biri olan Atalanta, satın alma opsiyonlu formulülle Merih'i kadrosuna katıyor. Aldığı gençleri parlatan, oynattığı futbolla Avrupa'ya damga vuran Gasperini, Merih'te de bu cevheri gördü. Toplamda 25 milyon euro gibi bir bedelle bu transfer resmiyete kavuşacak.

Tuttomercato'nun haberine göre, Atalanta Teknik Direktörü Gasperini de Merih Demiral'ı kadrosunda görmek istiyor. Juventus'un kiralamaya şu an itibarıyla sıcak baktığı ve tarafların önümüzdeki günlerde bu transfer için görüşecekleri kaydedildi.

DEV BONSERVİS BEDELİ

Atalanta'nın kiralama teklifinde satın alma opsiyonu olduğu da belirtildi. Bu opsiyon 25 milyon euro. Atalanta, Merih'ten memnun kalırsa 25 milyon euro ödeyerek bonservisini alacak.

JUVE'DE ÜST ÜSTE AYRILIKLAR

Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun da ayrılması an meselesi. Juve, birçok futbolcusunu elinden çıkarıp yeni bir kadro dizayn etme niyetinde.


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Anahtar Kelimeler:
Juventus
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