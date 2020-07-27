Merih Demiral İtalya'da tarihe geçti!

Ligin 36'ncı haftasında Sampdoria'yı konuk eden Juventus, Cristiano Ronaldo ve Federico Bernardeschi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Puanını 83'e yükselterek en yakın takipçisi Inter'le puan farkını 7'ye çıkaran Siyah-beyazlılar, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Bu arada Juventus, bu başarıyla peş peşe 9'uncu sezonda mutlu sona ulaşıp, Serie A tarihindeki üst üste şampiyon olma rekorunu da geliştirmiş oldu. Juventus, lig tarihinde de toplamda 36'ncı şampiyonluğuna ulaştı.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, da Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.
Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma şansı bulamayan Merih, çıktığı 5 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Juventus, üst üste 9. kez şampiyon
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