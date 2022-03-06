Merih Demiral, İtalya'nın gündeminde! Görenlerin içi gidiyor...

İtalya'nın en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilen Merih Demiral'a yapılan müdahale İtalyanların gündeminde... Atalanta'nın Roma ile karşılaştığı maçta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'a yapılan müdahale sosyal medyada olay oldu.

MAÇTAN SONRA GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

İtalya Serie A'da Roma, sahasında Atalanta'yı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekipte forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, maçın ardından Roma'nın golcüsü Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadelenin görüntüsünü paylaştı. Dizine aldığı yaraların fotoğraflarını da paylaşan Demiral, "Bu ne?" diyerek hakemin pozisyonda kırmızı kart göstermemesine tepki gösterdi.



