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Merih Demiral, İtalya'nın gündeminde! Görenlerin içi gidiyor...

06.03.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atalanta forması terleten milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalya'da gündem oldu. Juventus'tan satın alma opsiyonuyla birlikte Atalanta'ya kiralanan ve gösterdiği performansla herkese dudak ısırtan genç yıldız, Roma maçında aldığı darbeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bacağını halini görenler maçın hakemine tepki gösterdi.

Merih Demiral, İtalya'nın gündeminde! Görenlerin içi gidiyor...
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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İtalya'nın en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilen Merih Demiral'a yapılan müdahale İtalyanların gündeminde... Atalanta'nın Roma ile karşılaştığı maçta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'a yapılan müdahale sosyal medyada olay oldu.

MAÇTAN SONRA GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

AYAY

İtalya Serie A'da Roma, sahasında Atalanta'yı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekipte forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, maçın ardından Roma'nın golcüsü Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadelenin görüntüsünü paylaştı. Dizine aldığı yaraların fotoğraflarını da paylaşan Demiral, "Bu ne?" diyerek hakemin pozisyonda kırmızı kart göstermemesine tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Juventus
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