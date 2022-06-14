Merih Demiral, Manchester United'a transfer olabilir! Ronaldo ipleri eline aldı

Milli futbolcu Merih Demiral, transfer döneminin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer almaya devam ediyor. Bonservisi Juventus'ta bulunan ve geçen sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren Merih için Manchester United'ın devreye girdiği yazıldı.

ADIM ADIM RONALDO'NUN YANINA

Atalanta'nın henüz 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrasında Manchester United, Merih'in durumunu yakından takip etme kararı aldı. Ronaldo ile arasının çok iyi olduğu bilinen Merih'in bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.



