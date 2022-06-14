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  4. Merih Demiral, Manchester United'a transfer olabilir! Ronaldo ipleri eline aldı

Merih Demiral, Manchester United'a transfer olabilir! Ronaldo ipleri eline aldı

14.06.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Football Italia'nın iddiasına göre Merih Demiral, Manchester United'a transfer olabilir. Haber detaylarında Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral'ın yakın arkadaş oldukları ve transfer için Ronaldo'nun referans olabileceği aktarılıyor.

Merih Demiral, Manchester United'a transfer olabilir! Ronaldo ipleri eline aldı

Milli futbolcu Merih Demiral, transfer döneminin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer almaya devam ediyor. Bonservisi Juventus'ta bulunan ve geçen sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren Merih için Manchester United'ın devreye girdiği yazıldı.

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Atalanta'nın henüz 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrasında Manchester United, Merih'in durumunu yakından takip etme kararı aldı. Ronaldo ile arasının çok iyi olduğu bilinen Merih'in bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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