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  4. Merih Demiral, paraya para demeyecek! Avrupa'dan gelen teklifleri reddedip Suudi Arabistan'ı seçti

Merih Demiral, paraya para demeyecek! Avrupa'dan gelen teklifleri reddedip Suudi Arabistan'ı seçti

17.08.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merih Demiral, Al-Ahli ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Birçok futbolcunun tercihi olan Suudi Arabistan futbolu, Merih Demiral'ın transferiyle yine güç kazandı.

Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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Merih Demiral, kariyer tercihini Suudi Arabistan'dan yana kullandı. Al-Ahli ile anlaşan milli futbolcu, 3 yılda bonuslarla birlikte 36 milyon euro gibi bir para kazanacak.

20 MİLYON EURO BONSERVİS

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Suudi ekibinin Atalanta’ya 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı.

İTALYA MACERASI SONA ERDİ

4 yıl önce 19 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral, sonrasında Atalanta'ya gitmişti. Atalanta'da gösterdiği çıkışla yine dev kulüpleri peşine takan Merih Demiral, tercihini Suudi Arabistan'dan yana kullanarak diğer teklifleri reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Merih Demiral atalanta de

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