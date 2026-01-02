SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi

Merih Demiral Ronaldo'yu üzdü! 55. dakikada sahneye çıktı, Al Ahli'yi galibiyeti getirdi

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Al Ahli ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Al Ahli 3-2 kazanırken, karşılaşmaya milli futbolcu Merih Demiral geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Merih Demiral Ronaldo'yu üzdü! 55. dakikada sahneye çıktı, Al Ahli'yi galibiyeti getirdi
Berker İşleyen
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Ahli SC
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Maça hızlı başlayan Al Ahli, Ivan Toney’nin 7 ve 20’nci dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Al Nassr, Ayman Yahya Al Amri’nin 31 ve 44’üncü dakikalarda kaydettiği gollerle ilk yarı bitmeden skoru eşitlemeyi başardı ve devre 2-2 sona erdi.

MERİH GALİBİYETİ GETİRDİ

Merih Demiral Ronaldo yu üzdü! 55. dakikada sahneye çıktı, Al Ahli yi galibiyeti getirdi 1

İkinci yarıda sahneye çıkan isim ise Merih Demiral oldu. Milli savunmacı, 55’inci dakikada attığı golle Al Ahli’yi yeniden öne geçirerek takımına galibiyeti getirdi. Merih’in bu golü, Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr karşısında büyük önem taşıdı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Al Nassr’ın beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken maçın uzatma dakikalarında iki takım da 10 kişi kaldı. Al Ahli sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsunspor'dan Musaba açıklaması! TFF'ye resmen bildirildiSamsunspor'dan Musaba açıklaması! TFF'ye resmen bildirildi
Yönetim bile bu kadarını beklemiyordu! İnanılmaz gelir...Yönetim bile bu kadarını beklemiyordu! İnanılmaz gelir...
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral son dakika al nassr gol ronaldo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

Maaşınızdan her ay kesilecek! 'İstemiyorum' deme hakkınız yok

Maaşınızdan her ay kesilecek! 'İstemiyorum' deme hakkınız yok

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.