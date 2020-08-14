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Merkez Hakem Kurulu talimatı yürürlüğe girdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.08.2020 18:59 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatı onaylandı. Hakemlerin, MHK onayıyla 47 yaşına kadar görev yapabilmesinin yanı sıra bir dizi önemli maddede değişlikliğe gidildi.

Merkez Hakem Kurulu talimatı yürürlüğe girdi

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 14.08.2020 tarih ve 45 sayılı toplantısında, Merkez Hakem Kurulu Talimatı onaylanarak kabul edildi. Yürürlüğe giren talimatta aşağıdaki hususlarda esaslı değişiklikler öngörülmüştür:

  • Video Yardımcı Hakem (VAR) Klasmanı oluşturuldu,
  • Profesyonel hakemlerin performansları dikkate alınarak MHK'nin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yaş sınırının 47'ye çıkartılabileceği düzenlendi,
  • İl Hakem Kurulu ve Bölgesel Hakem Kurullarında görev alacak kişiler için, görev yaptıkları il veya bölgede hakem veya gözlemci kadrolarında birinci dereceden akrabalarının olmaması koşulu getirildi,
  • Hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişilerin bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak görev alamayacakları düzenlendi,
  • Gözlemciliğe giriş koşulu olarak daha önce aktif olarak, görsel, işitsel, yazılı (İnternet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olma koşulu getirildi."
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