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  4. Merkezefendi’de 4 yeni Kadın Çocuk Yaşam Merkezi faaliyete geçiyor

Merkezefendi’de 4 yeni Kadın Çocuk Yaşam Merkezi faaliyete geçiyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.06.2020 19:07 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete hazır hale getirilen ancak korona virüs tedbirleri kapsamında açılamayan, 4 mahalleye kazandırılan Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri faaliyete geçiyor.Daha önce Akkonak Mahallesinde açılan merkez, Sümer, Gümüşçay, Merkezefendi ve Sevindik Mahallesinde de Merkezefendililere hizmet verecek.

Merkezefendi’de 4 yeni Kadın Çocuk Yaşam Merkezi faaliyete geçiyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete hazır hale getirilen ancak korona virüs tedbirleri kapsamında açılamayan, 4 mahalleye kazandırılan Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri faaliyete geçiyor.
Daha önce Akkonak Mahallesinde açılan merkez, Sümer, Gümüşçay, Merkezefendi ve Sevindik Mahallesinde de Merkezefendililere hizmet verecek. Merkezlerde verilecek olan satranç, İngilizce, müzik ve akıl oyunları kursları için kayıtlar başladı. Satranç ve akıl oyunları kurslarına 5 yaş ve üzeri, müzik kursuna 8 yaş ve üzeri, İngilizce kursuna ise 15 yaş ve üzeri çocuklar kayıt olabilecek. Gruplar en fazla 8’er kişiden oluşacak. Kurslar hafta içi her gün 09.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinin sayısını daha da arttıracaklarını söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilk önce Akkonak Mahallesi’ne kazandırmış olduğumuz Kadın Çocuk Yaşam Merkezimizi, dört mahallemize daha kazandırdık. Salgın döneminden dolayı bu merkezlerimizi faaliyete geçirememiştik. Bu dönemde evlerde zaman geçiren, sıkılan çocuklarımız için ücretsiz satranç, akıl oyunları, İngilizce ve müzik kursu vereceğiz. Çocuklarımızın kendilerini geliştirmesi, zamanı iyi değerlendirmesi onların gelecekleri ve bizler için önemli. Bu kapsamda Sümer, Gümüşçay, Merkezefendi ve Sevindik Mahallelerinde bulunan merkezlerimizde bu kursları vereceğiz. Bizler, Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimizin sayısını ilerleyen süreçlerde arttıracağız” dedi.
Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezide hafta içi her gün müzik kursu, Pazartesi günü satranç, Salı günü de İngilizce kursu olacak.
Merkezefendi Kadın Çocuk Yaşam Merkezinde hafta içi her gün müzik kursu, Perşembe günü İngilizce, Cuma günü de Satranç kursu olacak.
Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezinde hafta içi her gün müzik kursu, Çarşamba günü satranç, Cuma günü de İngilizce kursu olacak.
Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezinde hafta içi her gün müzik kursu, Çarşamba günü İngilizce, Perşembe günü Satranç kursu olacak.
Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezinde Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri müzik kursu, Pazartesi günü İngilizce, Salı günü de satranç kursu olacak.

Merkezefendi’de 4 yeni Kadın Çocuk Yaşam Merkezi faaliyete geçiyor

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