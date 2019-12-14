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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, prezervatif tartışması yaşandı. AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, belediyenin prezervatif dağıtmasını eleştirdi. CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, Sağlık Bakanlığı ile yürüttükleri proje kapsamında dağıtım yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Mersin Üniversitesi tarafından Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri (GDTM) için 'İşbirliğini Geliştirme ve Danışmanlık Desteği Çalıştayı' düzenlendi. Dünya AIDS Günü dolayısıyla üniversitede düzenlenen çalıştaya, alanında uzman isimler konuşmacı olarak katıldı. AIDS ve HIV ile mücadele yöntemlerinin masaya yatırıldığı çalıştayda, ayrıca prezervatif dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Meclis Toplantısı'nda ise üniversitede, prezervatif dağıtımı eleştirildi. AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, "Sağlık Daire Başkanlığımız sağ olsun gitti, Mersin Üniversitesi'nin içinde prezervatif dağıttı. Bu bizim toplumumuzun örf ve adetlerine uygun mudur?" diye sordu. Belediye Başkanı Vahap Seçer de, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları projenin ardından prezervatifleri dağıttıklarını söyledi.

Bunun üzerine Sağlık Daire Başkanı Dr. Hülya Atila, proje hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Projeyi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğünü belirten Atila, şunları söyledi:

"HIV, AIDS alanında Mersin Üniversitesi, Birleşmiş Milletler ve özellikle de Sağlık Bakanlığı bizimle işbirliği protokolü yaptı. Burada kullanılan tüm materyaller belediye dışında bize hibe olarak geldi."

Dr. Hülya Atila'nın bilgilendirmesinin ardından bir kez daha söz alan Başkan Seçer, "Bundan sonra protokol yapmayız. Sağlık Bakanlığı gelir standı kendi kurar. Arkadaşlarımız söylenecek sözleri o zaman söyler. Bizi de kurtarın bu işten. Cahil insanlar bize her şeyi söylüyor. Ama siz meclis üyesisiniz, araştırın da gelin" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Büyükşehir Belediyesi prezervatif mehmet emin kurt vahap seçer

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
Onlar saray süvarisi onlara ne emir gelirse onu konuşurlar araştırma bilgi edinme gibi bir yetenekleri yok AKP lilerin.
O değil de renkler AKP renkleri :))
beyaz saraya süvarileri gibi amerikan yaltakçılığını yapmıyorlar en azından
Sen de teröristisin.Adından belli pekeke olduğun.Sen prezervatif çocuğu olabilirsin.biz senin gibilerin uzağızız.
Ulan batı çocuğu, bunların amacı sağlık değil toplumu zinaya alıştırmak senin gibilerinde nerden kazanıldıpı belli olmadığı gibi
@zilan.65 beyaz saray yaltakçılığını kim yapıyo acaba? sana bir soru ; hiç bir üst düzey siyasi kimliği yokken beyaz saraya giden siyasetçimiz kimdir ?
@zilan.65 Vatandaşın bir sürü sorunu var herşeye zam yap sonra vatandaşa prezervatif bedava dağıt bu ne lahana turşusu hani vatandaşın yaşam tarzına müdahale etmiyecektiniz suya zam ulaşıma zam emlağa zam prezervatife gelince bedava ulan halk ekmeği bedava yapında bi şeye benzesin.
@fatih_karasahin_1978 Katar'a yapmaktan Amerika'ya sıra gelmiyordur.
çapsız çapsız konuşma icraatlarınız ortada elle tutulur ne yapınmışsınız sen onu de hele
Kendisi zamanında çok eksikliğini hissetmiş demekki; Üniversite öğrencilerine Burs olarak Prezervatif dağıtıyor..
birileride savunmaya geçmiş. "örf adet günah diyerek" vs bir diğeri "doğum kontrolü yapıyorlar" diyor. Olum Sizin Nasıl bir Aile Yapınız var? günah değil olum! Gönderin Bacılarınızı; hem kampanyaya destek versinler, hemde bir kaç tane fazla alsınlar ki; Cennetlik olsunlar Sevaptır Olum!
Aksalak mitoz bölünmeyle mi çoğalıyorsunuz siz? Örfümüze uygun değil diyerek herşeyi günah saydığınız için samanlıkta basıyorlar halimeleri!!
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