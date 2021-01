Mersin Büyükşehir Meclisinde esnafı rahatlatacak kararlar alındı

“Şartnamesine uygun olmadığı için ihalenin iptaline karar verdim” Bir meclis üyesinin son günlerde Büyükşehir Belediyesinde iptal edilen araç ihalesini sorması üzerine Seçer, “İhale şartnamesine uygun olmadığı bir süreçte yetkimi kullanarak, bu ihalenin iptaline karar verdim. İhale yapılmış, şartnamesi var, bana 10 tane kırmızı kalem getireceksin. Bana pembe kalem getirirsen bu ihaleyi iptal ederim. Bu kadar basit. İhale iptal olmuştur. Ben en kaliteli malı, en makul malı almak isterim. ‘Adrese teslim ihale yapılıyor’, ‘falancaya ihaleyi vermişler’; bunlar çok dayanağı olan iddialar değil. Bu ilk değil, son da olmayacak. Bu bana ait bir durum değil, benim belediyeme ait bir durum değil. Bütün belediyelere, bütün idarelere, hükümetinize dair çıkan söylentiler olabilir, iddialar olabilir. Bunlar gayet doğaldır. Biz müsterih miyiz? Biz rahat mıyız? Her şeyi kanun, nizam çerçevesinde yapıyor muyuz? Bırakalım, müfettiş göndermişler. Buyursun müfettiş bey geldi. Mülkiye müfettişi, beni de ziyaret etti. Gitti çalışmalarını yaptı, odasını tahsis ettik. Gazetede haberi çıkmış, o onu demiş, bu bunu demiş. Orada varsa bir yanlış yapan, yargı yolu açık. İdarenin işlem ve eylemlerine yargı yolu açık. Anayasanın amir hükmü. Her şey yasa çerçevesinde olur bu memlekette” ifadelerini kullandı.

“Bu memleketin her kuruşu değerliyse, her kuruşunu benim takip etmem lazım”

Seçer, MHP’li Mahmut Tat’ın, işçilerin görev değişikliklerini sürgün olarak değerlendirmesi üzerine de “Bizim en yoğun çalışan dairemiz Çevre Koruma. Çok sayıda bir mesleği ya da bize faydalı olduğu bir mesleği ya da becerisi olmadığı halde binden fazla eleman bu belediyeye alınmış. Şimdi pandemi süreci, odalar küçücük, iş yapan gereğinden fazla bir mevcut varsa iş yapamaz hale geliyor. İş yapmayan da onu engelliyor. Onun için dedik ki biz Çevre Koruma’ya bir rotasyon yapalım. İnsanlar çıksınlar çevre temizliğinde bize yardımcı olsunlar. Ama süpürge tutmak, temizlik yapmak onların onurunu incitiyorsa binlerce insan ekmek için bu kapıda, belediyenin kapısında. Evine, çocuğuna rızık götürmek için akşama kadar o kapıda kadınlar süpürge sallıyor bu memlekette. Ama bunu konu ediyorlarsa hukuken istifa ederler, ayrılırlar. Anamur’da, Tarsus’ta belediyenin sınırları içerisinde olan her metrekarede kanun böyle diyor. Memurlarda aynısını yapamıyoruz. Bence bu yasaların değişmesi lazım. Anamur’a memuru tayin ediyorsun, Anamur’da memurun yok, aile bütünlüğü diyor, geri geliyor. Bakın bir odada 10 memur oturuyor; 2’sinin işi var, 8’ine iş veremiyorsun, çünkü iş yok. Git Anamur’a, Anamur’u ihya et. Git Gülnar’a, git Mut’a, bir mahkeme kararı geri dönüyor. Bu anlayışla bu memleket bir yere gelmez. Bu yasalarda değişiklikler yapılması lazım. Bu memleketin her kuruşu değerliyse her kuruşunu benim takip etmem lazım” diye konuştu.